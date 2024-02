Deposito di droga nel bed and breakfast. Giovane condannato a quattro mesi

Finito nei guai per un maxi deposito di hashish a Civitanova, ieri è stato condannato a quattro mesi di reclusione un 22enne di Treia. Il tribunale ha riconosciuto un vizio parziale di mente al ragazzo, che soffre di un disturbo psichiatrico ed è tossicodipendente. Il 22enne era stato arrestato lo scorso 12 ottobre a Civitanova. In un bed and breakfast dove aveva preso una stanza, erano stati trovati due chili e mezzo di hashish e 9 grammi di marijuana. Così il ragazzo era stato messo ai domiciliari. Per questo episodio, ieri per lui si è tenuto il processo con il rito abbreviato, in tribunale a Macerata. Davanti al giudice dell’udienza preliminare Daniela Bellesi è stato chiamato lo psichiatra Gianni Giuli, che nel 2020 aveva esaminato l’imputato. Il dottor Giuli ha confermato la patologia dell’imputato, escludendo che nel frattempo potesse essere guarito e anzi rilevando la possibilità di peggioramenti, senza una terapia adeguata. La procura ha chiesto comunque la condanna dell’imputato mentre l’avvocato Federica Squadrini (nella foto), in sostituzione della collega Caterina Ficiarà, ha chiesto di far valere il vizio di mente del 22enne. Alla fine il gup Bellesi ha ritenuto parte della droga sequestrata destinata all’uso personale, quanto al resto ha rimesso gli atti alla procura per altre indagini su eventuali complici del treiese; e riconoscendo la parziale capacità di intendere e di volere del 22enne lo ha condannato a quattro mesi con la condizionale. Il ragazzo, dopo il primo arresto era stato di nuovo fermato dai carabinieri, perché dai domiciliari era evaso per andare a Civitanova, e in seguito nel corso di un controllo erano stati trovati 38 grammi di hashish in casa sua, così era finito in carcere. Ma dopo la sentenza di ieri, il giudice ne ha disposto la liberazione, imponendogli solo la misura dell’obbligo di presentazione ai carabinieri.

Paola Pagnanelli