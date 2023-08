Deposito di rifiuti lungo il Chienti: trovati residui edili e cartongesso

In queste tiepide notti di agosto, il solito ignoto colpisce ancora in modo incivile. Lo ha fatto la notte scorsa quando, protetto dall’oscurità, ha percorso con un automezzo la stradina sterrata lungo la valle del Chienti, all’altezza di Santa Maria Apparente, ha scaricato una trentina di sacchi di plastica contenenti cartongesso, residui edili e perfino lo scheletro in ferro di un’altalena, e se ne è andato. A scoprire il deposito illecito, come più volte è successo anche in passato, gli agenti volontari dell’associazione Caccia, Sviluppo e Territorio, che hanno provveduto immediatamente a segnalare la cosa al comando della Polizia Provinciale.

"Tutto è successo questa notte – dichiara sicuro Angelo Marinelli, responsabile cittadino e dirigente nazionale del Cst –. Nel giro di perlustrazione del territorio effettuato nella mattina precedente, infatti, quel deposito non c’era".

Adesso ci sarà il solito iter. La polizia informa l’Asur e il Comune; questi provvede alla sanificazione della zona e tutto finisce qui. Magari in attesa di un altro deposito ilecito creato da gente incivile che ignora la presenza di un efficace servizio di raccolta differenziata ottimamente gestito a poche centinaia di metri.

Giuliano Forani