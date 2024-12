Deposito distrutto dalle fiamme

Allarme nel primo pomeriggio di ieri in contrada Rotelli, a Pollenza.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 14 la caldaia esterna di un casolare si sarebbe incendiata, e così le fiamme avrebbero raggiunto un capanno adiacente, all’interno del quale erano stati stoccati legname e materiale vario di recupero. Subito sono stati chiamati sul posto i vigili del fuoco, accorsi con la squadra da Macerata. I pompieri hanno usato la schiuma antincendio per domare le fiamme rapidamente, ed evitare che potessero propagarsi ulteriormente alle zone circostanti. Poi i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata, per evitare che potessero rimanere focolai pericolosi. Per fortuna, nell’accaduto non ci sono stati feriti né intossicati.