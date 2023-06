Deposito mezzi Cosmari, il comitato ’Voce Libera’ vuole la delocalizzazione

Torna a chiedere la delocalizzazione del deposito mezzi del Cosmari il comitato Voce Libera Montecassiano, che nei giorni scorsi ha incontrato la direttrice Brigitte Pellei. "Lo scopo della riunione era lo stesso di un anno fa, dare dignità alla frazione di Valle Cascia, martoriata da numerosi disagi igienico-sanitari e ambientali. I residenti da molto tempo, in maniera silente e composta, sopportano sia i numerosi rumori che provengono dal deposito dalle prime luci dell’alba, sia i miasmi che emanano gli automezzi lasciati all’aperto nel piazzale antistante". Il comitato aveva incontrato in passato l’ex direttore Graziano Ciurlanti, "che si era reso conto della gravosa situazione, e aveva chiesto collaborazione a noi del territorio per l’individuazione di un nuovo sito. Poi il nuovo presidente Giuseppe Pezzanesi, dopo il susseguirsi delle nomine alla direzione del Cosmari, aveva indetto un bando di gara per cercare un sito più idoneo per il deposito. Ora siamo al terzo tentativo. Cercare di far capire il disagio di tutta la comunità di Valle Cascia è stato lo scopo principale dell’incontro. A nome di tutta la collettività, noi del comitato Voce libera Montecassiano abbiamo ricostruito la criticità della zona alle porte del paese. Abbiamo chiesto al direttore una risposta definitiva a questo problema ambientale, non più prorogabile. Il 15 aprile avevamo richiesto la documentazione relativa alla rimessa automezzi Cosmari. A oggi, trascorsi i 30 giorni previsti per legge, non ci è pervenuto nessun tipo di materiale né dal Comune né tanto meno dal Cosmari. Il silenzio dell’organo istituzionale del servizio gestione rifiuti non è giustificabile. La vicenda avrà un seguito".