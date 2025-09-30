Deposito vicino al santuario per le macerie del sisma

È cominciata il 22 settembre la procedura di rilascio del provvedimento autorizzatorio relativo alla ditta Frantumazioni Srl di Penna San Giovanni, per il progetto di un impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi a Santa Maria Apparente, in via del Torrione, su un terreno di proprietà di Paolo Ferrini che della Srl è legale rappresentante. Il termine per la presentazione delle osservazioni alla pratica, che è in corso di valutazione in Provincia, scade il 22 ottobre. Il lotto interessato ha una superficie di 33.600 metri quadrati.

"Il terreno – si legge nella relazione tecnica che accompagna la domanda – si trova in un’area semi periferica, a poco più di mille metri dai quartieri San Marone e Risorgimento, in un ambito prevalentemente agrario alle propaggini della frazione di Santa Maria Apparente, dove il contesto urbano lascia il posto a nuclei di case e case sparse, dunque in una zona poco densamente popolata e non interessata dallo svolgimento di particolari funzioni sensibili, se si eccettua il ruolo svolto dal luogo di culto, il santuario di Santa Maria Apparente, a circa 150 metri".

La prospettiva ha già provocato malumore nel rione, anche per la vicinanza dell’impianto alla chiesetta. La scelta di Civitanova è spiegata come "conseguente alla necessità di gestire considerevoli quantitativi di macerie del post sisma, con previsione che tale esigenza possa protrarsi per anni. Vista la penuria di centri di stoccaggio nel territorio provinciale, ma anche in ambito extra-provinciale, e considerate le difficoltà da parte dei gestori di tali centri di collocare sul mercato gli inerti recuperati, dovute anche alla frequente richiesta delle stazioni appaltanti e dei committenti privati di impiegare materiali inerti vergini da cava nelle opere di ricostruzione, si reputa sia di interesse per la collettività disporre di nuovi siti di stoccaggio delle macerie provenienti dal sisma".

Civitanova offre alla ditta anche una comoda posizione logistica per lo stoccaggio e il recupero delle macerie provenienti dal cratere "in un contesto completamente diverso – è spiegato – rispetto a quello in cui si trova ad operare attualmente, sia in termini di connessioni infrastrutturali che di ambito paesaggistico-territoriale". La ditta realizzerà anche un edificio con funzione di deposito, un prefabbricato in cemento armato che occuperà 200 metri quadrati.

Lorena Cellini