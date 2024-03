Depuratore e acquedotto: maxi interventi

Un piano di investimenti da quattro milioni di euro grazie ad un premio assegnato dall’Arera. È quanto annunciato, ieri mattina negli uffici di via Zavatti, dal presidente di Atac, Massimo Belvederesi, con i consiglieri Ottavio Brini e Federica Bianchini. "L’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ndr) ha attribuito ad Atac una premialità di 3,7 milioni di euro – ha spiegato Belvederesi - sulla base dell’attività svolta nei due anni precedenti, individuando due aspetti: la qualità tecnica del servizio idrico e la qualità del servizio in generale. Tuttavia, i soldi non vanno tenuti nel cassetto, ma investiti per la città". Via, quindi, al maxipiano che prevede una decina di interventi. Vediamo quali. È in programma entro questo mese, l’inizio dei lavori per l’ampliamento del sistema fotovoltaico alla centrale dell’acquedotto, un intervento da 1.250.000 euro. Diverse, invece, le progettualità riguardanti il depuratore, partendo dell’essiccatore, che vedrà la costruzione di un nuovo cogeneratore ed accessori annessi come quadri elettrici, sistema trattamento ad aria e una nuova copertura sottovuoto per gli odori. Un’opera, questa, fondamentale per risolvere l’annoso problema delle puzze nel Rione Fontanelle e dal valore di 850 000 euro. Poi, spazio al rifacimento della struttura in acciaio (110.000 euro, lavori ad aprile) e degli spogliatoi del personale, (120 000 euro, lavori a giugno). Quanto alle linee dell’acquedotto, sono in calendario opere di rifacimento in via Zara (75 000 euro, si inizia questo mese), via Corona (70 000 euro, si inizia a maggio) e in via Del Casone (320 000 euro, dopo l’estate) e si pensa anche a via Fonte Giulia (importo previsto, 150 000 euro). Saranno anche acquistati dei gruppi elettrogeni, al costo 55 000 euro. Quanto alla pubblica illuminazione, l’impegno economico è di 500 000 euro, con il rifacimento dei quadri elettrici (150 000 euro), la sostituzione di alcuni pali obsoleti (140 000 euro), la sistemazione di torri faro (80 000 euro), le manutenzioni straordinarie (110 000 euro) e operazioni al lungomare nord (20 000 euro). A settembre, ci sarà il rinnovo del sistema di misurazione della cabina Remi del metano (220 058 euro), mentre sono stati stanziati danari per la sostituzione dei mezzi: un mini escavatore (45 000 euro), un motocarro Piaggio (25 000 euro) e una terna (80 000 euro). Ammonta, dunque, a 3 815 000 il totale dei soldi impegnati da Atac, mentre il Comune sborserà 390 000 euro per ampliare le linee pubbliche di illuminazione e rifare la centrale termica alla scuola Pirandello. In questi ultimi casi, le opere sono in fase di progettazione. Non saranno invece destinati fondi ai trasporti, in "quanto – ha detto il presidente Massimo Belvederesi a chiusura della conferenza stampa - i bus in dotazione sono in linea con gli standard richiesti".