Derby Civitanovese-Sambenedettese: oltre duemila biglietti venduti in prevendita

Sono più di duemila i biglietti venduti in prevendita per il derby di domenica tra Civitanovese e Sambenedettese. Oltre ai 950 del settore ospiti polverizzati nel giro della notte tra lunedì e martedì, ci sono i tagliandi venduti per i settori locali che a ieri superavano le mille unità. Anche in questo caso vi rientrano i molti supporters sambenedettesi che si mescoleranno con la tifoseria locale, tuttavia anche il pubblico di Civitanova assisterà numeroso alla partita. Infatti sono tanti anche i civitanovesi che in questi giorni si sono recati nei punti vendita autorizzati a caccia del ticket.

La prevendita è consigliata, ma non obbligatoria: è disponibile al Bar Fontana, al "Circolo Era ora", alla ricevitoria Lucky Point e alla tabaccheria Frenquelli. Oppure nella sede del club, nei seguenti orari: dalle 17 alle 19 di oggi, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 di domani. Domenica il tagliando potrà essere acquistato dalle 9.30 alle 13 sempre alla sede del club o prima del fischio d’inizio – fissato per le 15 – ai botteghini del Polisportivo. Esclusi dal pagamento gli under 14.

Sugli spalti sarà una partita tra gemellati, la tifoseria civitanovese raggiungerà lo stadio in corteo ad alcuni amici sambenedettesi. In campo una sfida tra la prima della classe, staccata di 7 punti dalla seconda L’Aquila 1927, e i rossoblù locali, terzultimi in graduatoria e reduci dalla sconfitta di domenica sul campo della Recanatese, esito che è costato la panchina all’allenatore Sante Alfonsi. I padroni di casa recuperano Bevilacqua, ma non avranno a disposizione Domizi, il centrocampista a Recanati ha rimediato la quinta ammonizione stagionale.

Tanta la curiosità per lo schema e le strategie tattiche che Mercanti deciderà di adottare contro la corazzata di Palladini. Non si registrano particolari novità sul fronte nuovo allenatore. Giungono conferme circa il gradimento per Alessandrini, in pole resta sempre Stefano Senigagliesi. Il patron Mauro Profili sta conducendo le trattative con gran riserbo. Contattato, il vertice societario smentisce la voce sull’interessamento per Marco Scorsini, tecnico laziale di 54 anni con esperienze all’Alma Juventus Fano, all’Avezzano e nell’ultimo periodo all’Angri, dove è stato esonerato circa 3 settimane fa.

Nessuna notizia anche per quanto riguarda il calciomercato rivierasco. Esclusa al momento la partenza di Federico Ruggeri, che nelle precedenti settimane era stato oggetto delle attenzioni di diversi club di Eccellenza.