Derby per la Thunder, arriva la Basket Girls Ancona

Derby marchigiano nella sesta giornata di A2 femminile con la Halley Thunder che riceve al PalaChemiba di Cerreto la Basket Girls Ancona. La gara si gioca oggi alle ore 18.30 (mentre la Feba Civitanova scendera in campo lunedì alle 19.30 con Treviso). Ecco come presenta l’avversario il coach delle matelicesi, Domenico Sorgentone: "Ancona è una squadra che non dispone di una rotazione molto ampia, ma sette giocatrici sono di assoluta affidabilità. Parliamo di una formazione pericolosa in attacco con le esterne Giangrasso e Streri, buone tiratrici; con Pelizzari che ha una personalità sempre più forte; Maroglio che garantisce aggressività e dinamismo. Poi ci sono Barbakadze sempre presente nel "pitturato" e Pierdicca da temere sia dentro che fuori. Inoltre Ancona è nota per saper trovare una grande carica emotiva proprio nei derby. Detto questo, noi dobbiamo preoccuparci di quello che saremo in grado di fare nelle nostre file. Credo che sia giunto il momento di alzare il livello di gioco a livello difensivo e soprattutto in attacco. Dobbiamo trovare maggior capacità di giocare sui quaranta minuti, senza più alternare momenti super ad altri di debacle assoluta. Questo è ciò che bisogna fare in questa partita e che dobbiamo iniziare a fare per tutto il campionato". Arbitrano l’incontro Alessandro Esposito di San Benedetto ed Elia Scaramellini di Fano.

m. g.