Derby per pochi intimi, ma due elicotteri sorvolano lo stadio

Due elicotteri hanno a lungo sorvolato la città ieri pomeriggio. Ma era solo una precauzione per la partita giocata all’Helvia Recina: il famigerato derby Maceratese-Civitanovese. Sebbene si trattasse solo di una gara di Coppa Italia, la polizia ha voluto mettere in campo un dispiegamento di mezzi e uomini non indifferente, in preparazione forse della vera sfida del primo ottobre. Oltre alle numerose pattuglie di questura e polizia locale, sono stati chiamati anche gli elicotteri che per circa tre ore hanno controllato tutto dall’alto. Molti hanno chiamato i centralini delle forze dell’ordine e anche sui social ci si è chiesti la ragione della presenza di questi mezzi. In ogni caso, i tifosi della Civitanovese avevano annunciato lo sciopero (sugli spalti una ventina di supporter rossoblù) e all’Helvia Recina la presenza di pubblico era molto contenuta.