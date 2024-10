Derby provinciale tra Matelica e la Feba

Inizia il campionato "Techfind" di serie A2 femminile di basket: la Halley Thunder Matelica (nella foto Carolina Sanchez) debutta in casa della Feba Civitanova per il derby provinciale della categoria, domani alle 18 nella Città Alta. La sfida torna dopo due stagioni di assenza, grazie al ripescaggio della Feba guidata da coach Donatella Melappioni. "Non vedevamo l’ora di iniziare e adesso ci siamo – spiega il tecnico delle matelicesi Domenico Sorgentone –, ci immergiamo in un campionato con un livello medio più alto di quello dell’anno scorso, con rispetto delle avversarie e con estrema fiducia. Il nostro precampionato ha avuto alti e bassi e abbiamo dovuto fare i conti con vari problemi fisici, ma siamo lontani dalla cultura del pianto, abbiamo lavorato e lavoreremo per migliorare il livello del nostro gioco. Civitanova, tornata in A2, riporta a casa Perini e Bocola e inserisce Mini: tre ottime giocatrici per la categoria. Una squadra dove tutte si conoscono alla perfezione è un vantaggio all’inizio. Siamo certi che troveremo, come nella loro miglior tradizione, una compagine aggressiva, portata a giocare in contropiede e transizione. Ci faremo trovare pronte, come sempre le mie ragazze daranno il massimo". L’incontro sarà diretto dagli arbitri Emanuela Tommasi di Veroli e Francesco Rosato di Roma. La gara sarà in diretta Facebook sulla pagina della Asd Feba Civitanova.

m. g.