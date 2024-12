Derby Recanatese-Civitanovese: sfida cruciale allo stadio Tubaldi per la zona playout

Soltanto un punto separa Recanatese e Civitanovese, le due formazioni che domenica si scontreranno nel derby dello stadio Tubaldi (14.30). La miglior posizione è occupata dai rossoblù di Alfonsi che hanno totalizzato 15 punti, ma entrambe le formazioni sono nella zona playout.

La squadra rossoblù ha anche subito meno reti (20), mentre quella leopardiana è la seconda più perforata del torneo (23), tuttavia i giallorossi registrano un ottimo numero di realizzazioni (ben 20). Invece la Civitanovese è andata a segno soltanto in 13 occasioni. Offensivamente il tecnico Alfonsi dovrà fare a meno dello squalificato Bevilacqua. Con buona probabilità spazio alla coppia delle prime giornate, con Padovani al fianco di Brunet.

"Sono pronto a questa sfida – spiega Ramiro Brunet –, poi sarà l’allenatore a decidere. Noi seguiamo le sue scelte e ci mettiamo a disposizione. Per quanto riguarda il campo, sicuramente sarà una partita dura. I giallorossi sono una buona squadra, ma se facciamo quello che sappiamo fare e lavoriamo duro possiamo vincerla". Rivieraschi che dovranno marcare stretto l’ex di turno Stefano Spagna. Anche se il compito spetterà più ai difensori, Brunet ammette: "Stefano (Spagna, ndr) è un grande giocatore oltre che una grande persona. Siamo contenti di rincontrarlo, sperando di non lasciarcelo scappare".

La Civitanovese eredita il pari interno contro la Fermana (0-0), esito che può essere letto come un’occasione sciupata di guadagnare punti preziosi, considerando la momentanea superiorità numerica registrata nella ripresa. "La prestazione non è stata negativa – è il giudizio dell’attaccante classe 2002 –. Abbiamo creato un paio di occasioni, anche se le abbiamo sbagliate. È vero che dobbiamo perfezionare qualcosa, ma nel calcio capita anche di non vincere. Stiamo giocando bene e andando meglio rispetto alle prime partite, purtroppo mancano i risultati".

Brunet è il terzo giocatore argentino in rosa, insieme con Macarof e Franco. Precedente giocava proprio in Argentina. In Italia è approdato direttamente in rossoblù ed è al suo secondo anno, fresco della vittoria del campionato di Eccellenza. "Quest’anno – rivela – è più dura. Tuttavia i tifosi ci danno una grossa mano e ci sono sempre. Non possiamo che ringraziarli".

In vista del match di domenica, i biglietti per il settore ospiti vanno acquistati in prevendita su "Vivatickets.com" oppure alla tabaccheria Frenquelli di corso Garibaldi. Allo stadio sarà necessario portare un documento. I botteghini dell’impianto resteranno chiusi.