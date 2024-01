Derby sicuro: blindata la zona dello stadio

Arriva il derby Civitanovese-Maceratese, rivoluzione viabilità e parcheggi nella zona sud a ridosso allo stadio. Si gioca domenica alle 15 e al confronto i rossoblù arrivano da capolista, i biancorossi invece con una classifica deludente. E’ un match caldo e a rischio e motivi di ordine e sicurezza pubblica hanno fatto scattare provvedimenti di stop al traffico e alla sosta lungo il perimetro dell’impianto sportivo e nelle e vie e aree limitrofe. È stata emessa una ordinanza comunale che dispone per domenica, dalle 12 alle 18, il divieto di fermata e di transito per tutti i veicoli sulle strade comunali che costituiscono il perimetro dello stadio: piazzale Italia, lungomare Piermanni (tratto compreso tra il Tiro a Volo e piazzale Italia), corso Garibaldi dall’incrocio con via Montenero/via Aldo Moro fino all’ingresso della pista ciclabile del Chienti, via Montenero in entrambe le corsie. All’imbocco di corso Garibaldi, altezza via Moro, del lungomare Piermanni e di largo Italia verranno apposte transenne per chiudere l’accesso. Sarà inoltre in vigore il divieto di sosta e il divieto di transito per tutti i veicoli, sempre dalle 12 alle 18, nel piazzale Martiri della Libertà, ovvero il parcheggio davanti al Polisportivo, con esclusione dei veicoli dei tifosi ospiti autorizzati a parcheggiare nella porzione adiacente il fosso Trabocco. Il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito per tutti i veicoli, dalle 12 alle 18, istituto anche nel parcheggio sterrato di via Moro, con accesso sia da quest’ultima via sia da via Marinetti. Vietato transitare anche in via Sabotino. Queste le deviazioni previste: in entrata da via Moro (corsia sud) svolta in via Marinetti, eccetto la tifoseria ospite autorizzata a raggiungere i parcheggi riservati a fianco del Trabocco; la viabilità del lungomare (direzione sud) dirottata in viale Vittorio Veneto e quella di via Zavatti (direzione est) in via Monfalcone mentre chi percorre corso Garibaldi (direzione sud) dovrà girare o in via Zavatti o in via Monfalcone.

Lorena Cellini