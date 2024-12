Derby tra Civitanovese e terz'ultima: Bilò punta alla vittoria decisiva

"Dobbiamo concentrarci sul nostro operato, sul nostro lavoro e sull’entusiasmo che vedo quotidianamente in campo. Sono questi gli strumenti da utilizzare per cercare di conquistare l’intera posta in palio domenica". Così Lorenzo Bilò a 48 ore dalla sfida con la Civitanovese: i derby sono partite "particolari" ma in realtà, stavolta, non ci si fa troppo caso. D’altronde la classifica parla chiaro e se, come in questo caso, si affrontano la terz’ultima contro la quint’ultima, ogni considerazione ulteriore assume un’importanza davvero relativa.

"Sono in palio – prosegue l’allenatore giallorosso – tre punti molto importanti per noi, anche per certificare un ulteriore salto di qualità al lavoro che stiamo facendo. La vittoria, per forza di cose, non può non mancarci ma intanto posso dire che i ragazzi hanno approcciato bene la settimana e ce la metteremo tutta per regalare una gioia a noi stessi e ai nostri tifosi".

Venite da una striscia di 5 pareggi consecutivi e forse quello di Sora è stato il più sofferto. "È stata la partita meno qualitativa disputata dalla squadra. Il contesto non ci ha aiutato, con un campo pesante sul quale era difficile palleggiare ed imbastire manovre pulite. Tra l’altro abbiamo trovato un avversario molto aggressivo, organizzato e che, oggettivamente, ci ha messo in grande difficoltà per cui il punto conquistato lo abbiamo accettato volentieri".

Cosa manca per sbloccarsi? "Principalmente la lettura di determinati momenti e, certamente, un po’ di equilibrio. In trasferta sinora abbiamo dimostrato solidità ma scarsa prolificità mentre in casa… l’esatto contrario. Non è semplice ma è necessario bilanciare queste due versioni".

Dopodomani, a proposito di assenze, mancherà lo squalificato Bellusci. Quali ripercussioni ci potranno essere? "È una perdita importante, perché è un giocatore che ci dà personalità e solidità difensiva. L’organico che ho a disposizione però è qualificato e in grado di sopperire a queste mancanze, come dimostrato in altre occasioni".

Quanto può pesare la difficile situazione di classifica in cui versano entrambe le compagini? "Può pesare sicuramente, perché parliamo di uno scontro diretto che arriva a 2 turni dalla sosta natalizia e nel quadro di una graduatoria molto corta. Dare continuità ai risultati è fondamentale per affrontare un girone di ritorno con altri obiettivi".

I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket e presso la rivendita autorizzata, tabaccheria Menghini ex zona Eko. I tagliandi non sono acquistabili il giorno della gara. L’attesa inizia a essere palpabile e, con le condizioni meteo che si preannunciano clementi, l’affluenza sarà quella delle grandi occasioni.