Deroga per le classi nell’area del cratere: ripartiti i fondi per gli organici

"Una buona notizia per le scuole del cratere. Il ministero dell’Istruzione, con proprio decreto, ha dato attuazione a quanto previsto dal Dl Ricostruzione che grazie ad un mio emendamento - fino all’anno scolastico 20282029 - ha autorizzato e finanziato la formazione di classi nelle scuole del cratere in deroga al numero minimo di studenti previsto da legge". È l’annuncio del commissario straordinario Guido Castelli. La cifra destinata alle quattro regioni terremotate è di circa 3,5 milioni di euro. In particolare, alle Marche saranno destinati 2 milioni, all’Umbria 609mila euro, all’Abruzzo 528mila e al Lazio 365. L’obiettivo: garantire la continuità didattica.

"La ripartizione odierna consente agli istituti scolastici, che ora possono contare sulle risorse già previste, di formare gli organici e garantire le classi secondo quando previsto e predisposto dalla norma – prosegue il senatore -. Esprimiamo soddisfazione per questo atto di estrema importanza e ora sarà mia cura interagire con gli Uffici scolastici regionali affinché avvenga la piena attuazione di quanto previsto. L’attenzione nei confronti del mondo scolastico, degli studenti e delle loro famiglie è costante e costituisce una priorità del mio mandato. La sicurezza rappresenta la premessa fondante, sottolineata dal fatto che quest’anno è stata sbloccata anche la procedura per 228 interventi di ricostruzione (valore 899 milioni di euro) di edifici scolastici".

"Per restituire un futuro di crescita e sviluppo all’Appennino centrale – conclude Castelli - il contrasto allo spopolamento è decisivo e, in tal senso, fornire servizi come quello scolastico rappresenta un incentivo a restare in territori che dopo decenni di parziale marginalizzazione ora sono tornati al centro dell’agenda del governo".

l. g.