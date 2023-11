Derubata mentre carica la spesa in auto

Un ladro in biciclette si è fatto vivo nel parcheggio tra l’Eurospin e l’Ipermercato Oasi, e in breve ha preso di mira una loretana sui cinquant’anni che era andata a fare al spesa. Mentre la donna aveva appena finito di riporre la spesa in auto, il balordo (probabilmente extracomunitario) ha aperto una portiera dell’auto per poi arraffare la borsa della donna e fuggire via, in sella al suo due ruote. Il furto è avvenuto sabato pomeriggio nel piazzale che si trova appena fuori dai due supermercati, situati in via Pizzardeto, al confine tra Loreto e Porto Recanati. Intorno alle 19 la loretana era andata a fare spesa e, una volta finiti gli acquisti da fare, si è diretta verso la propria macchina. Così, dopo aver terminato di mettere la spesa dentro al veicolo, ecco che accade quello che non t’aspetti.

Un ladro, nascosto là vicino, ha aspettato che la donna si fosse seduta sul sedile del guidatore e dunque è entrato in azione. In quattro e quattr’otto ha aperto con forza uno sportello dell’auto, rubando la borsa (con all’interno soldi, carte e documenti vari) che era stata appoggiata sul sedile lato passeggero. A quel punto, è immediatamente salito sopra a una bici tagliando la corda a tutta velocità, in direzione della strada Statale. La cinquantenne ha subito avvisato i carabinieri della Compagnia di Osimo, diretti dal maggiore Gianluca Giglio. Sul posto sono arrivate la pattuglia della stazione di Loreto e un’altra del nucleo radiomobile. Successivamente la donna si è recata in caserma, dove ha sporto denuncia per il furto subito. Stando al racconto della loretana, pare che il malfattore sia di origine straniera. Al momento non risultano testimoni, perciò sono finite al vaglio le immagini di videosorveglianza pubblica per cercare di dare un volto al ladruncolo. In realtà, altri episodi simili sono avvenuti negli ultimi anni in quel parcheggio di via Pizzardeto. In particolare, a giugno del 2022 un giovane era entrato all’Eurospin e poi aveva arraffato la borsa di una donna, lasciata sopra a un carrello della spesa. Peccato che mentre lui fuggiva era intervenuto un poliziotto fuori servizio. E alla fine l’agente era riuscito, dopo una lunga colluttazione, a riprendere il maltolto e restituirlo alla donna. Quanto al ladro, se l’era data a gambe levate.