Derubata mentre è in diretta social: "Casa devastata in pochi minuti, si sono portati via anche le pentole"

I ladri le devastano casa e lei, Sara Mandolesi, nota commerciante, riceve la notizia in diretta su Facebook, mentre è al lavoro per mostrare i capi di abbigliamento del suo negozio, davanti a centinaia di followers. Il furto è stato messo a segno l’altra sera in via Natali a Sforzacosta, frazione di Macerata. Nel mirino dei malviventi è finita l’abitazione di Sara Mandolesi, proprietaria del negozio di abbigliamento "Sara La moda a piccoli prezzi".

"Siamo ancora sotto choc, soprattutto i bambini, ma ci riprenderemo – ha raccontato la commerciante –. Ero al lavoro e stavo facendo la diretta come ogni mercoledì sera. In casa, in quel momento, compreso tra le 20.15 e le 21, non c’era nessuno. Soltanto il cane e il gatto. L’abitazione è rimasta vuota poco più di mezz’ora. Qualcuno è entrato in casa dopo aver forzato la porta di ingresso e ha messo a soqquadro tutte le stanze, dalla cucina al bagno. Una volta entrati, i ladri si sono barricati in casa, chiudendo il chiavistello. Quando mio padre e i bambini hanno provato a entrare, non sono riusciti ad aprire la porta – ha continuato –. I ladri hanno rubato tutte le pentole che erano in cucina, un set da quindici pezzi, medicinali per bambini, come il Bentelan, la Tachipirina e anche il termometro e un po’ di soldi in contanti, ma veramente poca roba. Sono poi usciti passando da una porta finestra che dà sul giardino. Quando siamo entrati abbiamo visto il cane che tremava sopra il letto e il gatto sotto. Erano impauriti. I vicini non hanno sentito nulla. Il cane solitamente abbaia, ma questa volta nessuno lo ha sentito abbaiare. Abbiamo chiamato la polizia e sul posto è arrivata anche la scientifica. Nelle stesse ore sono finiti nel mirino dei ladri altri quattro appartamenti, sempre nella stessa zona. E vivo in un quartiere residenziale, pieno di case. I bambini sono ancora sotto choc".

Quando ha ricevuto la notizia, la commerciante era in diretta su Facebook dal negozio per promuovere la vendita dei suoi capi di abbigliamento. "Sono entrati i ladri in casa", ha annunciato Mandolesi in tempo reale sui social. Dopodiché la commerciante ha interrotto il collegamento, lasciando la diretta in mano alle sue collaboratrici che hanno continuato a mostrare i capi di abbigliamento in vendita nel negozio. Poco dopo Sara Mandolesi è rientrata in negozio per aggiornare le tante clienti affezionate. "Io vi devo lasciare perché ho avuto i ladri in casa – ha detto nel video su Facebook , scusandosi con le utenti –. La casa è devastata, hanno letteralmente buttato per aria tutte le stanze. Il cane è impaurito, ma è salvo". Tanti i messaggi di vicinanza alla commerciante che sono comparsi mentre era ancora in corso la diretta su Facebook. Ora sono partite le indagini da parte della polizia per identificare i malviventi. Anche perché la casa di Mandolesi non è stata l’unica a essere visitata. Sono al vaglio della questura anche le immagini della videosorveglianza, alla ricerca di elementi per rintracciare i malviventi.