Derubato di un orologio d’oro con la tecnica dell’abbraccio

Una ragazza lo abbraccia e gli sfila l’orologio d’oro dal polso, vittima del furto è un settantenne portorecanatese che ha denunciato il fatto ai carabinieri. Ieri mattina stava percorrendo a piedi una strada del centro quando una giovanotta, di bell’aspetto, lo ha avvicinato con atteggiamento disinvolto, come se lo conoscesse da tempo, ci ha chiacchierato e gli ha fatto un po’ di complimenti, poi lo ha abbracciato.

In mezzo a tutte queste manovre anche quella che le ha permesso di sfilargli abilmente l’orologio d’oro dal polso, senza che lui in un primo momento si accorgesse di nulla. Tutto è accaduto nel giro di pochissimi minuti. La classica, odiosa, truffa ai danni di anziani che con qualche scusa vengono avvicinati da chi è interessato a fare bottino e fatti oggetto di attenzioni che confondono le vittime poi derubate degli oggetti che indossano. Obiettivo in cui la donna è riuscita, alleggerendo il poveretto a cui non è rimasto che recarsi presso la caserma dei carabinieri a sporgere denuncia e a descrivere, per quello che ha potuto ricordare, le caratteristiche della tipa che gli ha portato via l’orologio di un certo valore. Sono in corso le indagini, nella speranza di trovare elementi per poterla rintracciare ed evitare che faccia altre vittime tra gli anziani.