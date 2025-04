Derubato il sindaco: i ladri saccheggiano casa Tartabini

Macerata, 28 aprile 2025 – Ladri in azione a Potenza Picena, e nel mirino è finita l’abitazione della sindaca Noemi Tartabini.

I malviventi sono arrivati dalle parti di Montecanepino, nella zona di campagna non lontana da villa Buonaccorsi, e sono riusciti a forzare l’ingresso dell’edificio dove il sindaco vive con la famiglia. Nel giro di pochissimo tempo, come sanno fare queste bande specializzate, i ladri hanno arraffato tutto quello che hanno trovato di valore: in particolare orologi, gioielli e pochi contanti, per un bottino che a quanto sembra si dovrebbe aggirare intorno a qualche migliaio di euro. L’episodio è avvenuto alcuni giorni fa, ma se ne è avuta notizia solo ieri.

Al suo rientro in casa, Tartabini non ha potuto fare altro che constatare l’accaduto, con grande e comprensibile amarezza. L’appartamento era stato completamente messo a soqquadro, e dai cassetti erano spariti gli oggetti preziosi. Per lei e la sua famiglia, la sgradevole sensazione di vedere violata la propria intimità e di aver perso oggetti di cui spesso, più che il valore economico, conta quello affettivo, trattandosi magari di regali e ricordi legati alle persone care.

Il sindaco Tartabini ha dunque denunciato l’accaduto ai carabinieri di Porto Potenza, che hanno avviato le indagini per provare a risalire ai responsabili. In genere, questi raid sono opera di gruppi itineranti specializzati, che si spostano prendendo di mira le case isolate per ripulirle di tutto quanto sia immediatamente rivendibile e trasformabile in soldi.

È possibile che i malviventi abbiano lasciato dietro di loro qualche indizio, che possa consentire agli inquirenti di individuarli. Magari anche le telecamere di Potenza Picena potrebbero aver registrato targhe sospette, su cui poter lavorare per dare un nome alla banda di ladri e fermarla.