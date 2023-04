Desertificazione bancaria? Non dappertutto

Alessandro

Feliziani

Anni fa fu coniato l’aggettivo “glocal” per indicare realtà che agiscono localmente pur ponendo attenzione ai mutamenti imposti dalla globalizzazione. In economia, però, globale e locale sono due lati di una stessa medaglia, in cui può prevalere uno o l’altro aspetto. Un tipico caso in cui “local” può essere a volte il soggetto e altre volte l’obiettivo è quello creditizio, dove concentrazioni ed incorporazioni bancarie hanno portato negli anni a far dominare il mercato italiano da pochi grandi gruppi, che hanno guardato ai territori, un tempo dominati da banche locali, soprattutto come aree di espansione della propria raccolta.

In provincia di Macerata la sciagurata vicenda di Banca Marche ha comportato recentemente una progressiva “desertificazione” bancaria, poiché i gruppi che hanno acquisito le tante filiali disseminate anche nei piccoli comuni, le hanno progressivamente chiuse, lasciando interi paesi senza sportelli bancari.

Il fenomeno sta interessando da mesi anche Macerata città, dove il maggior gruppo bancario italiano sta chiudendo le filiali di quartiere per concentrare tutto in un’unica sede. È questa, del resto, la visione delle banche “global”, che privilegiano il rapporto digitale a distanza con il cliente, anziché quello tradizionale e di prossimità, tanto caro a coloro che hanno poca dimestichezza con le tecnologie.

Ma nel maceratese c’è anche il lato “local” del sistema bancario, che sta mostrando la propria vitalità e la voglia di crescere. Un mese fa a Belforte del Chienti è stato aperto il primo sportello provinciale del Microcredito, la settimana scorsa a Camerino la Banca dei Sibillini ha festeggiato il suo secolo di vita inaugurando una nuova filiale, infine ieri Banca Macerata – nata nel 2006 proprio con l’intento di invertire la tendenza che si stava manifestando nel mondo del credito – ha inaugurato la sua moderna sede sociale. Tre espressioni autenticamente locali, che guardano al futuro dell’economia del territorio.