Design Terrae, apre Bahrami

Questa sera, alle 21, per il Design Terrae Festival arriva al Castello della Rancia di Tolentino il pianista di fama internazionale Ramin Bahrami con un concerto-evento dal titolo "In perfect harmony". La serata sarà arricchita da momenti di dialogo e racconto in cui il musicista iraniano sarà accompagnato da Fabio Tiberi, docente, divulgatore ed ex direttore artistico della Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana. Un progetto che prevede la presenza del repertorio che ha reso Ramin Bahrami famoso e conosciuto in tutto il mondo, con musiche di Bach e Haendel, ma anche il brano di "Anoushiravan Roani Gole Sangam-Fiore di pietra".