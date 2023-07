Design Terrae Festival con Samuel e Meg

Proseguono gli appuntamenti del Design Terrae Festival al Castello della Rancia di Tolentino: oggi, alle 21, ci sarà il talk sperimentale "Edera. L’inizio della fine" a cura dell’associazione Zagreus. Off Festival, invece, domani sempre alle 21, quinta edizione del Tedx Macerata che affronta, con la consueta formula del format statunitense, il tema "connessioni". A chiudere il festival appuntamento musicale, a ingresso gratuito, sabato alle 21.30 con Meg (nella foto sotto), i Management e il dj set di Samuel. "La protagonista sarà Meg, cantante e produttrice che ha esplorato molteplici mondi sonori, alla costante ricerca di "nuovi accordi e nuove scale", con all’attivo 8 album, di cui quattro con i 99 Posse e quattro da solista, oltre a preziose collaborazioni – spiegano gli organizzatori –. Ad aprire la serata, i Management, una band elettro-cantautoriale abruzzese guidata da Luca Romagnoli e Marco ‘Diniz’ Di Nardo, che ha esordito in maniera esplosiva nel 2012, con "Auff!!" (MArteLabel). A chiudere la serata, il djset di elettronica di Samuel (nella foto sopra), autore e compositore, che ha realizzato 9 album originali con i Subsonica e sei con i Motel Connection, con cui ha lavorato anche a due colonne sonore". Durante le serate non mancheranno snack e drink a cura del Bar della Stazione e bookshop de La Bottega del libro Mondadori Store.