Designer e architetti linfa dell’antiquariato

di Giuliano Forani

Si chiama "Re-innovare" ed è un’esposizione particolarissima che si svolgerà per una settimana, a partire da questo venerdì, nella palazzina sud di Lido Cluana. Ad organizzarla, con il patrocinio del Comune, è Vitaliana Acciarri, titolare della Acciarri Antiques di via della Vela, un’antiquaria che dal 1989 è operativa nei più importanti mercati del mondo. La particolarità del suo lavoro è quella di recuperare e attualizzare pezzi di antiquariato grazie all’estro e alla fantasia di architetti e designer, che intervenendo e trasformando materiale antico caduto oggi quasi in disuso, ne ricavano mobili ricercatissimi da fini intenditori. Un mix di antico e moderno, in sostanza, che conservando il pregio e la memoria del passato, richiama forte interesse soprattutto in diversi paesi del mondo e in città importanti. Le sue opere sono state esposte con successo a Montecarlo, New York, San Francisco, San Pietroburgo e in altre grandi mostre: dal 3 al 10 febbraio potranno essere pubblicamente ammirate anche a Civitanova, città di Vitaliana. Da sottolineare, peraltro, che la sua produzione gode già del gradimento di intenditori e investitori del territorio che hanno avuto modo di ammirarle in mostre estere. "L’opera di trasformazione – spiega la Acciarri – non solo esalta l’estro e la fantasia dei professionisti del designer, ma permette di ridare vita a pezzi antichi oggi scarsamente utilizzati o del tutto accantonati. I lavori, tra l’altro, richiedono l’intervento di qualificate maestranze locali, come fabbri, falegnami, scultori, restauratori, decoratori e altri. Un vero e proprio laboratorio di idee ed espressioni artistiche, ove l’artigianato viene valorizzato come avveniva in passato, perché coinvolto nel progetto e nella lavorazione". Le opere che verranno esposte nella palazzina liberty di Lido Cluana sono tutti pezzi unici realizzati su ispirazione dell’architetto Francesco Venanzi. "Ogni pezzo – aggiunge Vitaliana Acciarri – potrà continuare a vivere grazie a questo esperimento artistico-culturale, ispirato ai più moderni principi di sostenibilità e al recupero delle tradizioni come sfida per il futuro". Alla inaugurazione dell’esposizione, venerdì alle 17, oltre alla Acciarri e all’architetto Venanzi, sarà presente Eleonora D’Angeloantonio di Confartigianato artigianato-artistico. La scuola di Architettura e Designer di Unicam, inoltre, sta realizzando con gli studenti un progetto per l’occasione.

"Il mio sogno è quello di allestie un laboratorio-magazzino dove effettuare i lavori e presentarli poi al pubblico. Sono convinta che ogni pezzo unico abbia la sua storia", conclude la Acciarri.