Destinati 7,4 milioni per ricostruire la Rsa di San Ginesio

Per un valore di 7,4 milioni di euro, l’Ufficio speciale ricostruzione ha dato l’ok al progetto esecutivo per la ricostruzione della Rsa di San Ginesio. I lavori riguarderanno l’adeguamento sismico dei corpi B e C del lotto compreso tra Via Roma, la cinta muraria castellana e la chiesa di Santa Maria in Vepretis, a Porta Picena. La riparazione dell’edificio sarà anche l’occasione per migliorarne l’efficienza energetica e eliminare le barriere architettoniche per garantire l’accessibilità a tutti.

"Come assicurato a febbraio, le procedure per la ricostruzione della Rsa di San Ginesio stanno andando avanti – afferma la Struttura commissariale sisma 2016 –. Insieme alla Regione abbiamo impostato un piano di recupero post sisma dell’edilizia ospedaliera ben più rilevante di quello inizialmente ipotizzato, stabilendo di aggiornare le risorse necessarie man mano che i progetti definiscono il quadro economico in modo chiaro. Strutture come quella di San Ginesio sono presidi essenziali nell’Appennino centrale, dove la popolazione, anche grazie a un’elevata qualità della vita, ha un’età sempre più avanzata e necessita quindi di servizi e assistenza. L’impegno resta sempre quello di garantire le risorse necessarie per far sì che questi progetti diventino cantieri e non restino sulla carta".

g. g.