Detenuti nei panni degli attori, spettacolo al Lauro Rossi

Ultimo appuntamento oggi del progetto "Secondo festival regionale di teatro in carcere nelle Marche", realizzato dall’Ufficio del Garante regionale dei diritti della persona delle Marche, in collaborazione con il Comune. La giornata si dividerà in due momenti distinti, il primo, a partire dalle 15 nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, con una tavola rotonda dal titolo "Teatro e diritti" con i protagonisti delle esperienze attive nei sei Istituti penitenziari marchigiani e la proiezione di un video sugli spettacoli teatrali realizzati in quattro di essi dal 21 al 25 maggio, alla presenza anche di studenti di istituti scolastici delle Marche. In serata, dalle 21 al teatro Lauro Rossi, lo spettacolo "La Commedia dell’arte negli scenari di Casamarciano" messa in scena dalla Compagnia Controvento della Casa circondariale di Pesaro e Teatro Universitario Aenigma di Urbino, ispirata a due canovacci originali del Seicento. La tavola rotonda del pomeriggio, moderata da Vito Minoia, docente dell’Università di Urbino Carlo Bo e Presidente del Coordinamento nazionale Teatro in Carcere, vedrà tra i protagonisti Giancarlo Giulianelli, Garante regionale dei diritti della persona delle Marche. "Il progetto – sottolinea Giulianelli – contribuisce a perseguire l’obiettivo che mi sono dato: impegnarmi per abbattere il muro di separazione tra comunità civile e comunità carcerarie. In questo caso ciò avviene attraverso la condivisione di un’esperienza teatrale che ha il potere di mettere in contatto il dentro e il fuori delle "mura" (detenuti con studenti, associazioni, volontari, cittadini tutti) e di diffondere una cultura del rispetto e del contrasto di ogni tipo di discriminazione". "Macerata ha l’obiettivo di essere sempre più una città inclusiva per tutte quelle che sono le fragilità sociali e quindi anche il reinserimento di chi ha avuto percorsi di vita complicati e difficili – sottolinea l’assessore Francesca D’Alessandro –. L’obiettivo del progetto è puntare a una riabilitazione anche attraverso l’ausilio dell’arte che rappresenta un importante contributo nella costruzione di una comunità più solida e solidale".