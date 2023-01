Detenuto morto, richiesta di rinvio a giudizio coatta per omicidio

Il gip del tribunale di Fermo ha disposto la richiesta di rinvio a giudizio coatta con l’imputazione di omicidio, per il 23enne di San Severino con origini albanesi, difeso dall’avvocato Vando Scheggia e indagato per il delitto in carcere di Lorenzo Rosati, un detenuto fermano di 50 anni originario del Viterbese deceduto in circostanze misteriose al pronto soccorso. Ancora un colpo di scena nell’inchiesta sulla tragedia nella casa di reclusione di Fermo e che, in un primo momento, era stata ritenuta un incidente. Dopo la seconda richiesta di archiviazione da parte del sostituto procuratore di Fermo che indaga sulla vicenda, il gip fermano ha accolto nuovamente l’opposizione dei legali della famiglia della vittima, gli avvocati Marco Murru e Marco Melappioni, imponendo la formulazione del capo d’imputazione di omicidio per il 23enne, all’epoca compagno di cella di Rosati, indagato in quanto ritenuto responsabile di un pestaggio fatale. Il pm già una prima volta aveva chiesto l’archiviazione ma, il gip aveva disposto un supplemento d’indagine, accogliendo l’opposizione dei legali della famiglia della vittima. La tragedia risale al 28 maggio 2021: all’ora di pranzo, Rosati si era sentito male e i compagni di cella avevano dato l’allarme. Il detenuto era stato visitato dal medico della struttura, allertato il 118 era stato portato al pronto soccorso. Rosati aveva la milza spappolata e un’emorragia irreversibile. Nonostante i tentativi di rianimarlo, era morto intorno alle 17.

