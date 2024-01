"Deve rimanere un bene di tutti, diciamo no ai privati"

Il coordinamento dei ’Movimenti per l’acqua bene comune’ ha organizzato un dibattito a proposito dell’acqua della comunità maceratese, che rischia di finire sul mercato alla scadenza dell’attuale affidamento. Alla riunione hanno partecipato, oltre ai relatori Massimo Rossi, ex sindaco di Grottammare, e Alberto Orioli, attivista del movimento, diversi sindaci, consiglieri ed assessori della zona: il sindaco di Pollenza Mauro Romoli, il consigliere comunale Alberto Cicarè, il sindaco di Montecosaro Reano Malaisi, la consigliera comunale di Civitanova della lista ’Dipende da noi’ Elisabetta Giorgini e il tolentinate Massimo Corvini. Quella del movimento è una battaglia per far sì che, alla scadenza dell’affidamento all’attuale gestore, il servizio non finisca in gara passando verosimilmente in mani private di colossi come Astea o Iren. "Organizziamo questo tipo di iniziative per far luce sulla questione, al momento circoscritta alle istituzioni e regolata da aspetti normativi difficili da approcciare - ha detto Rossi in apertura -, e ci appelliamo alla volontà espressa dal referendum del 2011, dove tra l’altro in provincia di Macerata il 96% dei votanti si espresse contro la privatizzazione. Noi non vogliamo l’acqua vada sul mercato". Attualmente nell’Ato 3, la cui gestione scadrà nel giugno 2025. "L’acqua va gestita in maniera condivisa e democratica. Attualmente la normativa per l’affidamento del servizio idrico prevede che il gestore per l’ambito territoriale sia unico, mentre fra il maceratese ne conta almeno sette. La natura dell’ente, poi, deve essere pubblica. Non si possono lasciar fare profitti ai privati su questo bene" commenta Rossi, rappresentante regionale dei movimenti. Orioli, attivista osimano, aggiunge: "La legge europea prevede possibilità come la gara o l’affidamento diretto, ma a società che devono avere caratteristiche di garanzia. La legislazione nazionale attuale impone di usare società con capitale. Mi aspetterei che da posizioni diverse, per una battaglia simile, si giungesse ad un compromesso per mettere in sicurezza il servizio".

Lorenzo Fava