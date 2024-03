Devozione, storia e natura

Le forti raffiche di vento di sabato scorso non hanno impedito lo svolgimento della 20ª Sacra rappresentazione popolare della Passione di Cristo, a Bura di Tolentino. Un’edizione che passa agli annali con ben 220 figuranti-narratori e tanto pubblico, pronto a sfidare le intemperie pur di non perdersi l’atmosfera unica di questo evento, promosso – come noto – dall’Associazione Don Primo Minnoni. Moltissime le persone giunte anche da fuori regione. Presente pure il vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi, che ha voluto evidenziare quanto sia importante tornare a riscoprire la fede del popolo. Peraltro, la manifestazione è anche una grande occasione di volontariato, essendo capace di coinvolgere molte associazioni locali, Comitati di contrada e quartiere, nonché professionisti impegnati nei diversi compiti logistici. Ad esempio, sono stati 25 i camminatori del Cai di San Severino che hanno percorso a piedi il tragitto tra le campagne che dividono San Severino da Tolentino, rinnovando un gesto simbolico di vicinanza e confermando come la Sacra rappresentazione della Passione di Cristo sia divenuta ormai patrimonio di una vasta comunità, che supera i confini comunali. "Siamo di fronte a una storia che appassiona ed emoziona, ognuno a suo modo: chi in maniera spirituale, chi rapito dalla storia, chi dalle suggestioni della natura", ha dichiarato il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, al termine della rievocazione. Quest’anno gli eventi in cartellone, oltre che del Comune, hanno avuto il sostegno di Unione montana, Europassione per l’Italia e Consiglio regionale delle Marche. Gli organizzatori – in un comunicato stampa – ringraziano pubblicamente tutte le persone coinvolte, le istituzioni, gli sponsor, le forze dell’ordine, i figuranti, i volontari e il pubblico per la loro partecipazione.

m. g.