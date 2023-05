Dezi lascia l’Appr: "Con me aumentati gli utili"

E’ ai saluti Andrea Dezi, presidente dell’Appr (Azienda pluriservizi Porto Recanati), e cioè la partecipata che gestisce la farmacia comunale e il servizio dei parcheggi a pagamento. Ormai il suo mandato è giunto agli sgoccioli e, come si vociferava da tempo, la giunta Michelini non rinnoverà la fiducia a Dezi. Era stato messo alla guida dall’allora sindaco Roberto Mozzicafreddo, ed è stato colui che l’ha trasformata in un’azienda pluriservizi. Tuttavia, ancora la giunta non svela chi sarà il suo successore. Da tempo girano diversi nomi: in primis Eleonora Tiseni, ma la diretta interessata smentisce categoricamente. Secondo indiscrezioni, gli altri papabili al ruolo di presidente sarebbero Sergio Giorgetti, Claudio Filippi e Alessandro Palestrini (segretario del Pd locale). Però, anche in questo caso, il vicesindaco (con delega alla sanità) Giuseppe Casali assicura che non sarà nessuno di loro: "Sono tutte voci che non hanno riscontro. L’assemblea per il rinnovo delle cariche ci sarà o nel weekend o la prossima settimana". In un comunicato, Dezi (nella foto) vuole esprimere "un ringraziamento all’amministrazione Mozzicafreddo-Ubaldi che, nominandomi presidente nel 2017, ha riposto enorme fiducia. Non mi sono mai tirato indietro. Da segnalare il graduale aumento annuale degli utili che entrano in parte nelle casse comunali, a beneficio della città. Un importante risultato è stato sicuramente la completa ristrutturazione della farmacia comunale, dopo oltre 20 anni. Il settore parcheggi è stato automatizzato a tal punto che un solo dipendente, esclusi gli ausiliari del traffico, riesce a gestire l’intera organizzazione".