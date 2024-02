Dezi: ’Leopardi . Express’ molto utile

Sono state tante le attività organizzate dagli studenti all’interno del liceo Leopardi di Recanati, tra cui negli ultimi giorni "La settimana della cultura", a conclusione del primo quadrimestre dell’anno scolastico. A fare il punto è uno dei rappresentanti di istituto, Matteo Dezi (nella foto), appartenente alla classe 4°C dell’indirizzo scientifico. "Diversi gli obiettivi raggiunti e fra questi va menzionata l’introduzione della ‘Leopardi Express’, cioè una tessera con cui gli studenti possono usufruire di sconti negli esercizi commerciali – dice Dezi -. In secondo luogo, le giornate culturali autogestite nelle sedi di via Moro (dal 29 al 31 gennaio) e a Palazzo Venieri (da giovedì a ieri). Si tratta di una settimana in cui l’attività didattica è stata sospesa e gli studenti hanno partecipato a vari corsi tenuti dagli stessi alunni e da docenti, ma anche da soggetti esterni. L’ospite d’onore è stata la professoressa Benedetta Barbisan, docente di diritto all’Università di Macerata e alla Georgetown University di Whasington". Oltre a ciò, Dezi aggiunge ancora: "Da menzionare pure la realizzazione di concerti con gli studenti, il completamento dei lavori di riqualificazione del campetto di via Moro reso più sicuro, accessibile e funzionale. Così come la festa di Natale a dicembre, l’installazione di altri distributori d’acqua sempre più green e plastic free, e lo stanziamento della prima tranche di fondi per il progetto Erasmus. Il successo più grande resta quello di aver ’ricostruito’ all’interno del Liceo, dopo molti anni, il senso di comunità e partecipazione. Ringrazio la dirigente scolastica, Annamaria Marcantonelli".