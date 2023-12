Di Battista, voci contro il sistema

Domani, alle 21 al teatro comunale di Loro Piceno, il giornalista e scrittore Alessandro Di Battista presenterà il suo libro "Ostinati e contrari (voci contro il sistema)", intervistato da Alvin Crescini. L’appuntamento, a ingresso libero, fa parte del Festival Storie. Di Battista, deputato alla Camera dei Deputati nella XVII legislatura (2013-2018) con il Movimento 5 Stelle, prende in prestito le parole di Fabrizio De André (album "In direzione ostinata e contraria") e cerca di trovarne il senso più profondo intervistando sei persone che, a vario titolo, hanno remato controcorrente: Alessandro Barbero, Toni Capuozzo, Ilaria Cucchi, Moni Ovadia, Barbara Spinelli, Marina Conti Vannini. Una panoramica che spazia tra attualità, ricordi intimi e personali, gioie e dolori.

"Storie diverse, ma accomunate da un sentire comune, dalla volontà di non omologarsi alla massa, di distinguersi, di volersi bene nonostante tutto e tutti. Perché è solo così, andando in direzione ostinata e contraria, che ci si può guardare allo specchio e dirsi che sì, è stato fatto il possibile", spiega. "In direzione ostinata e contraria – si legge nella prefazione del libro – e non per modo di dire. È questo l’unico modo di mantenere la propria indipendenza in un momento storico in cui la posizione dominante imporrebbe un’omologazione di toni e del sentire comune".