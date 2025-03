Di Chiara: contro Viterbo per la Svethia inizia la fase cruciale della stagione

"Viterbo è una squadra con tante soluzioni in attacco grazie alla duttilità di elementi come Visentin, Mavric e Begic a cui si aggiungono i tanti tiratori sul perimetro". Luca Di Chiara, coach della Svethia Recanati, mette nel mirino l’avversario di domani alle 18 al PalaCingolani. "Difendere bene in transizione, controllare i rimbalzi e selezionare i tiri – aggiunge – saranno le tre chiavi di volta della nostra partita". Adesso si profilano tante gare importanti ai fini del migliore piazzamento in chiave playoff. La classifica dimostra quanto sia equilibrato il girone e quindi la necessità di fare sempre punti. La squadra attende di conoscere gli accertamenti necessari ad Andrea Gurini dopo l’infortunio di domenica a Roma, la partita contro l’Eurobasket non ha portato punti ma la formazione recanatese ha giocato bene. "Siamo consapevoli – dice il coach – che è un momento cruciale della stagione, dobbiamo affrontare una partita alla volta senza guardare troppo oltre". E allora adesso si pensa al match contro Viterbo. Certo, ripetere quella prestazione contro Viterbo sarebbe un ottimo punto di partenza, a Roma i leopardiani si sono fatti apprezzare in difesa e in attacco contro una formazione di assoluto valore, per fare un ulteriore passo avanti servirà una maggiore attenzione nelle battute finali della gara.