Di corsa o camminando per la salute

Di corsa o camminando per raccogliere fondi per la ricerca universitaria contro patologie e cancro. Sarà questo l’evento "Just the woman I am" in programma in tante città d’Italia sabato con ritrovo alle 10. Organizzato dal Cus Camerino da diversi anni l’evento promuove anche la parità di genere. La presentazione è avvenuta ieri con la partecipazione del presidente e del segretario generale del Cus Stefano Belardinelli e Roberto Cambriani, del sindaco Roberto Lucarelli, di Donatella Pazzelli presidente Corsa alla Spada e Palio e del professor Filippo Maggi delegato allo sport dell’Università di Camerino. L’evento avrà la regia di Marco Moscatelli e vedrà la partecipazione delle scuole locali e si svolge agli impianti sportivi universitari e comunali in località Le Calvie. "L’inclusione come pari opportunità, dove anche il Cus ha tenuto fede a rafforzare le metà delle sezioni sportive femminili, grazie anche ai tecnici come Alessia Pistilli che segue i più giovani. In questo contesto c’è il bell’evento di "Just woman I am", a cui aderiamo da qualche anno, iniziato a Torino nel 2014".

Il legame della città con la corsa espresso da Belardinelli si rifà alla tradizione della Corsa alla Spada e fa eco Donatella Pazzelli che ringrazia Cus e presidente: "Le realtà di Camerino è una realtà coesa. Anche noi non possiamo che appoggiare questa iniziativa tra l’altro con finalità splendida che è la raccolta di fondi per salute e cancro". Molto soddisfatto anche il professor Maggi: "Siamo particolarmente sensibili alle tematiche di questo evento, al ruolo della donna nella società, nella ricerca. A Unicam la parità di genere viene premiata in vari ruoli e livelli e io stesso posso portare la mia esperienza in laboratorio dove le donne fanno la "parte del leone" e sono la maggioranza e manifestano una maggiore rigorosità".

Il sindaco Lucarelli ringrazia i presenti e in particolare il segretario del Cus, Cambriani, colonna dello sport cittadino: "Con la settimana che si apre della festa della donna il Comune si sta orientando con l’atto istituzionale e simbolico dell’intitolazione di due vie a Adelaide Lucaferri, musa ispiratrice di Napoleone Parisani, e poi una donna che ha fatto tanto di sociale e per la Corsa alla Spada che è Emma Magini. La donna non va ricordata solo quando ci sono i drammi ma a 360 gradi. L’evento del 2 marzo è legato a sport, prevenzione e società, ma è anche un momento di comunità". Avvicinandosi le giornate di porte aperte Unicam il sindaco ringrazia anche il rettore Graziano Leoni per la sinergia che ha mostrato col comune.