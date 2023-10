Di Falco saluta l’Ast : "Apparato prevaricante"

Carlo Di Falco, direttore del presidio ospedaliero dell’Ast di Macerata, se ne va. Dal primo novembre assumerà lo stesso incarico, in qualità di vincitore di concorso pubblico nazionale, nel presidio ospedaliero di Teramo. Una notizia in parte inaspettata, poiché è vero che il suo incarico a Macerata scade il 31 ottobre, ma si era parlato di una probabile proroga, in relazione alle capacità e all’impegno con cui ha guidato i nostri ospedali. Di Falco è approdato a Macerata alla fine del 2020, nel pieno della seconda ondata della pandemia. "Pur avendo firmato il contratto per dirigere i quattro ospedali dell’allora Area Vasta 3 – scherza –, mi sono trovato con un quinto ospedale, il Covid Hospital di Civitanova". Nonostante un contesto così difficile, grazie all’esperienza acquisita in oltre quarant’anni passati alla direzione di strutture ospedaliere sia pubbliche che private, si è integrato rapidamente, ricevendo piena collaborazione e apprezzamento dai i professionisti coinvolti.

"Apprezzamento e collaborazione – afferma Di Falco – che ho ricambiato, visto che ho trovato ottimi professionisti, a partire dai diretti collaboratori come la dottoressa Scaloni a Macerata, il dottor Sgattoni su Camerino e San Severino, la dottoressa Vincitorio a Civitanova, che hanno evidenziato un alto senso del dovere, professionalità e capacità umane. A loro il più sentito ringraziamento. Bellissimo il rapporto con il personale sanitario degli ospedali, ma anche con la popolazione che si è dimostrata generosa, con molte e significative donazioni". Da un punto di osservazione privilegiato, Di Falco indica però anche le criticità. "Ho subito rilevato l’evidente divario tra il numero delle strutture ospedaliere, alcune di queste anche vecchie e in parte tenute male, a fronte della scarsità di personale a disposizione, tanto che in alcuni casi è stato necessario ricorrere a soluzioni alternative, soprattutto in alcune discipline. L’eccessiva burocratizzazione e un apparato amministrativo piuttosto prevaricante – prosegue – non hanno aiutato a favorire un’organizzazione snella, efficiente ed efficace. Né è stata d’aiuto la precaria e incerta situazione della direzione aziendale che ha visto, in poco meno di un anno, l’alternanza di varie figure alla guida della neonata Ast, oggi orfana di figure tra le più importanti e necessarie, a partire dal direttore generale". Resta da capire perché, specie nel contesto attuale, non ci sia stato il tentativo di continuare ad avvalersi di questo professionista, il cui valore è stato da tutti riconosciuto.