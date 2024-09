Di Francesco, un rinforzo per la Questura

Il questore Gianpaolo Patruno ha dato il benvenuto ieri al nuovo funzionario assegnato a Macerata. Si tratta di Jacopo Di Francesco, classe 1988, teramano, laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Teramo nel 2014. Nel 2018 ha superato il concorso per agenti della Polizia di Stato, per poi essere assegnato alla Questura di Torino, dove ha svolto servizio all’ufficio Volanti e alla Digos. Nel 2023 ha superato il concorso per commissari e, durante il corso alla Scuola superiore di Polizia di Roma, ha conseguito il master in Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza all’Università "La Sapienza" di Roma.