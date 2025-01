Di fronte al dolore degli altri: "Sonate Bach" al Lauro Rossi

"Sonate Bach. Di fronte al dolore degli altri", questo il titolo della storica coreografia di Virgilio Sieni, che dopodomani alle 21 farà tappa al teatro Lauro Rossi di Macerata nel cartellone della stagione 2025. Lo spettacolo – già premio Danza&Danza come migliore novità italiana dell’anno nel 2007 – prende le mosse dal dolore dei corpi straziati in alcuni conflitti degli ultimi decenni: (Sarajevo, Kigali in Rwanda, Srebrenica, Tel Aviv, Jenin, Baghdad, Istanbul, Beslan, Gaza, Andijan, Kabul).

Undici coreografie costruite sugli undici movimenti delle "Tre sonate" di Bach, fotografie di corpi in cerca di un approccio irrisolvibile all’orrore. Le undici danze che si succedono hanno l’aspetto di ballate; allo stesso tempo sono una continua dedica in memoria, riferita agli eventi che segnano iconograficamente il tessuto coreografico. La sola risposta offerta dalle ballate è la sublimazione della tragedia nella trasfigurazione artistica senza commento, che coinvolge insieme l’umano e il sacro, il singolare e l’universale.

A esibirsi sul palco Jari Boldrini, Maurizio Giunti, Giulia Mureddu, Andrea Palumbo, Valentina Squarzoni; la musica di Johann Sebastian Bach - Tre Sonate per viola e pianoforte (BWV 1027, 1028, 1029) – è eseguita dal vivo da Naomi Berrill (violoncello) e Vittoria Quartararo (pianoforte). Costumi di Marysol Maria Gabriel, luci di Andrea Narese, Virgilio Sieni. La produzione dello spettacolo è di Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, con il sostegno di MiC, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Comune di Firenze, in collaborazione con RED Festival Reggio Emilia Danza e Festival Chiassodanza.

Sabato alle 18, inoltre, la compagnia incontrerà il pubblico nel foyer del Lauro Rossi per "Gente di teatro", ciclo di appuntamenti con gli artisti protagonisti della stagione teatrale. Per info: biglietteria dei Teatri 0733.230735, biglietterie circuito Amat/Vivaticket (anche on line).