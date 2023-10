Di Gusto: piatti rivisitati dallo chef Takashi Kido

In occasione di Tipicità Evo, da giovedì a domenica prossima al ristorante Di Gusto, l’eclettico chef Takashi Kido proporrà la sua visione di alcuni piatti della nostra tradizione. Naturalmente in stile "made in Japan": panzanella con shiso, cremini al tè matcha, Ciavarro motsuni. La nuova edizione di Tipicità Evo, infatti, proporrà un insolito abbinamento con il mondo cinese. Otto tra ristoranti e bar, inoltre, daranno il meglio di sé proponendo gustose rielaborazioni di piatti della tradizione per tutta la durata della manifestazione. Un nuovo modo di scoprire l’anima gustosa di Macerata, tra ricette tipiche e spunti creativi, uno su tutti un gelato dal gusto del tutto particolare: Lu carzolà!