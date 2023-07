Di Marco e Arminio per RisorgiMarche

Domani, alle 18, RisorgiMarche fa tappa nella suggestiva cornice del Castello di Pitino a San Severino, dove Ginevra Di Marco e Franco Arminio presentano "E’ stato un tempo il mondo", accompagnati da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. Le canzoni della Di Marco, che interpreta i testi sociali e civili della musica folk e popolare, si fondono con le poesie di Arminio, creando un nuovo spettacolo. "È stato un tempo il mondo", verso di una canzone dei CSI, dà il titolo, per ricordarci cosa è stato il mondo e cosa sta diventando, attraverso canzoni popolari, poesia popolare, canzoni d’autore, momenti intimisti e di festa. Invece martedì 25 luglio, sempre alle 18 e sempre per RisorgiMarche, il Castello di Pitino ospiterà Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana che suoneranno Neil Young ("Journey through the past"). Tutte le informazioni sui concerti si trovano sul sito e sui canali social del festival.