Di nuovo batteri in mare: torna il divieto di balneazione

Non c’è pace per il Lido delle Nazioni, a Porto Recanati. A distanza di appena due giorni è scattato un nuovo divieto di balneazione, sempre nei tre tratti che in precedenza erano rimasti inquinati: ossia a 300 metri a sud della foce del Potenza, a 350 metri a sud della foce dello stesso fiume e in direzione fosso Acquarolo. Questo, perché "l’Arpam ha comunicato il superamento del valore limite dei parametri microbiologici escherichia coli", si legge nell’ordinanza a firma del sindaco Andrea Michelini. A darne notizia è stato ieri pomeriggio proprio il primo cittadino portorecanatese, tramite un post sulla sua pagina istituzionale Facebook: "Gentili concittadini, vi informiamo che Arpam in seguito a controlli effettuati ieri (mercoledì, ndr) sul nostro litorale ha riscontrato valori abnormi di patogeni esterni nelle acque marine. Il tratto interessato è lo stesso dell’ultima ordinanza. Conseguentemente è stata prontamente emessa ordinanza di non balneabilità per il tratto a sud del Potenza (350 metri a sud e fino al fosso Acquarolo)". Insomma, è davvero una beffa visto che il divieto di balneazione era scattato il 27 giugno nella zona sud a causa della presenza dei batteri, per poi tornare balneabile con un’ordinanza di martedì. Tuttavia, i titolari dello chalet "Il Vascello" si erano lamentati sul Carlino, spiegando che l’Arpam aveva rilevato che le acque erano tornate pulite già da venerdì scorso.