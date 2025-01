Di nuovo mamma a quasi 47 anni: "Una sorpresa, è il miracolo della vita"

Pensava di essere in menopausa, e invece era incinta. La tolentinate 46enne Chiara Marchetti racconta il suo piccolo "miracolo". Mercoledì, alle 11.11 all’ospedale di Civitanova, ha dato alla luce Christian Di Gioia, il terzo figlio dopo Aurora, di 18 anni, ed Elena di 13. Un fagottino di 3,130 chili. Una "gioia" di nome e di fatto, per tutta la famiglia, compresa bisnonna Maria, 95enne, che ora conta cinque pronipoti (Chiara ha un fratello, Francesco, con due figli). Il nome è stato scelto da papà Giuseppe – attaccante dell’Elite e in passato di diverse squadre del territorio, tra cui il Tolentino – che aveva questo nome nel cassetto già prima che nascessero le altre due figlie.

"Ero andata dal ginecologo perché avevo delle fitte alla pancia – racconta la Marchetti, wedding planner e titolare di "Incanto Event" insieme alla collega Chiara Cottone –. Soffrendo della sindrome dell’ovaio policistico, mi capita di avere il ciclo irregolare e di avere questi dolori quando scoppia una cisti. Considerando che a luglio compirò 47 anni, sinceramente pensavo di stare per entrare in menopausa. Fatto sta che il dottore guardava il monitor e non parlava. Ho anche pensato fosse qualcosa di preoccupante, ma aspettasse a dire qualcosa perché alla visita erano presenti anche le mie figlie. La più piccola a un certo punto ha esclamato: "Sarai incinta!". E il dottor Franco Linci ha risposto: "Eh sì!". Mi sembrava un film, non potevo crederci…". E adesso è arrivata la new entry.

Come l’ha presa suo marito? "Appena ho saputo di essere incinta avrei voluto informare Giuseppe, ma era a un corso per allenatore di secondo livello ad Ancona, e dovevo aspettare mezza giornata per poter parlare con lui. La sua prima reazione è stata: "E ‘mmo?!" (E adesso?!"), ma era pieno di felicità".

Quali sono state le sue paure iniziali? "I timori principali erano legati all’età. Poi mio marito mi ha detto: "Se proprio sarai diventata un catorcio, manderemo le nostre figlie ai colloqui!". Ci abbiamo riso su, in effetti le nostre ragazze possono darci una grande mano. Non ho mai pensato comunque, neanche un minuto, di non tenere il bambino. Per me è stato un dono del Cielo, un miracolo della vita. Quando è nata Aurora avevo 28 anni, mentre per Elena 33; tra le due gravidanze ero rimasta incinta ma purtroppo abbiamo avuto una morte fetale intrauterina al quinto mese. Per questo Christian è davvero un miracolo, un cerchio che si chiude. I figli sono un dono del Signore, portano gioia in ogni famiglia, non la complicano mai. Il modo per organizzarsi si trova".

Com’è andata la gravidanza? "Benissimo, il dottor Linci fin da subito mi ha dato serenità e tranquillità, senza ansie. Ho fatto tutti i controlli classici e in più, perché è consigliato a partire dai 35 anni, lo screening neonatale. Nient’altro. Sono stata in negozio fino al 2 gennaio, perché ho beccato l’influenza".

E il parto? "Anche il parto è andato bene. Ovviamente essendo questo il terzo cesareo, sento un po’ di dolore per il taglio. Il parto era programmato per il 28 gennaio, ma la notte tra martedì e mercoledì ho perso il tappo mucoso; al mattino ho fatto un controllo in ospedale e nel giro di mezz’ora Christian è nato. Devo ringraziare i dottori Stefano Cecchi e Giulia Capogrosso, tutto lo staff del reparto, medici, ostetriche, puericultrice, tutti molto professionali e disponibili. Per il post parto so che posso contare sulla collaborazione della mia famiglia e della mia collega. Ho avuto tante dimostrazioni di affetto, anche da persone che non avrei immaginato; i clienti mi hanno fatto regali. C’è stato tanto amore. Ringrazio tutti".

Cosa augura a Christian? "Di seguire sempre i suoi sogni, sono il motore della vita".