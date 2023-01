Di Ruscio dell’Erap: "Non pagano le bollette ma vanno in vacanza"

"Non pagare le bollette dell’energia per non rinunciare a vacanze, l’auto nuova o un apparato elettronico di ultima generazione". A segnalare questo fenomeno è il presidente dell’Erap Marche, Saturnino Di Ruscio, a margine della presentazione del bilancio delle attività dell’ente e la previsione per l’anno in corso. Secondo Di Ruscio, in molti condomini delle case popolari accade che al momento di regolarizzare le quote della spesa per l’energia emerge che qualcuno non lo fa. In alcuni casi, per via di queste morosità, sono state staccate le utenze. "Quando succede una simile situazione - spiega Di Ruscio - noi interveniamo con un’azione nei confronti delle aziende, di solito partecipate dei Comuni, per trovare un accordo, paghiamo e poi applichiamo la riscossione coatta". Ed è in queste situazioni che il presidente dell’Erap ha notato comportamenti che ha ritenuto di stigmatizzare: ""Molti di questi furbetti non vogliono rinunciare al superfluo, ai piaceri senza farsi i conti in tasca. Ho visto personalmente soggetti con tablet di ultima generazione, altri con enormi cani di razza, costosissimi da acquistare e da mantenere. In particolare ho visto gente con auto di lusso, capi firmati, altri non rinunciare alle settimane bianche. Tutto meno che usare quei soldi per pagare le bollette come gli altri".