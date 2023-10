Di Saverio parla di "agribusiness"

Si è parlato di sviluppo agroalimentare e agribusiness nell’iniziativa di ieri in partnership tra Tipicità, Banco Marchigiano e Gruppo Cassa Centrale Banca. Focus su ambiente, energia e digitale. "Abbiamo pensato questo incontro per gli imprenditori – ha detto il vicedirettore del Banco Marchigiano, Maria Concetta Di Saverio – per aprire orizzonti nuovi di agribusiness".