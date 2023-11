Di Serafino: "Terapia del dolore, siamo un’eccellenza"

È stato il dottor Giampiero Di Serafino, primario del reparto di Terapia del dolore cure palliative, ad aprire sabato, in occasione della Giornata nazionale delle cure palliative, la giornata di studio dal titolo "Trattamento del dolore nel paziente oncologico". "La nostra Ast è un’eccellenza regionale nella terapia del dolore grazie al lavoro comune svolto in questi anni tra specialisti, medici di medicina generale, medici e infermieri ospedalieri e personale amministrativo – ha spiegato Di Serafino –. Certo c’è ancora molto lavoro da fare, dobbiamo assolutamente incrementare l’informazione del cittadino, ci sono zone della nostra provincia più disagiate su cui prestare una maggiore attenzione. E i percorsi concordati con i medici di medicina generale hanno proprio questo fine: realizzare la presa in carico del paziente con dolore con una integrazione ospedale territorio realizzando la medicina di prossimità. Nessuno deve sentirsi solo: né il paziente, né i familiari, né il medico di medicina generale. C’è ancora lavoro da fare, ma ogni lungo cammino è fatto di singoli passi e in questi anni ne abbiamo fatti tanti". Per accedere alla terapia del dolore o avere informazioni sulla rete regionale della terapia del dolore si può contattare il numero 0733.2572826.

re. ma.