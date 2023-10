Di Vittorio raccontato da Benvenuto

La lista civica Futuro in Comune, con Aldo Caporaletti coorganizzatore dell’evento, ospita Giorgio Benvenuto, già segretario generale della Uil, e Daniele Principi, segretario provinciale della Cgil, in un incontro sulla figura di Giuseppe Di Vittorio, segretario della Cgil nel dopoguerra. L’incontro si terrà venerdì in sala consiliare alle 21. "Il contatto con Benvenuto - spiega Tommaso Corvatta di Futuro in Comune - risale alla scorsa primavera per cui la coincidenza con la venuta in città del generale Vannacci è del tutto casuale, ma ciononostante siamo consapevoli di poter dimostrare che esiste una visione diversa da quella intrisa di fobia ed ostilità verso l’altro, di cui il generale è portatore".