Diabete e gravidanza. Esperti a confronto

Non si parlerà di politica, nonostante siano i giorni del ballottaggio elettorale, nelle stanze del palazzo comunale di Recanati venerdì e sabato, ma di "Diabete, gravidanza e obesità" su iniziativa del dottor Gabriele Brandoni, direttore dell’unità di diabetologia e di nutrizione clinica dell’ospedale di Macerata.

Il diabete gestazionale rappresenta, infatti, circa il 6-7 per cento di tutte le oltre 40mila gravidanze che ci sono ogni anno in Italia, e se non adeguatamente controllato aumenta il rischio di complicanze durante la gravidanza e al momento del parto, oltre che di malformazioni fetali e/o morte intrauterina. Inoltre il rischio di una donna, che ha avuto il diabete gestazionale, di sviluppare quello mellito di tipo 2 dopo 5-10 anni dal parto è notevolmente superiore rispetto a una donna con una gravidanza non complicata da diabete.

Nei due giorni di convegno, gli esperti relatori a confronto valuteranno le azioni da mettere in atto per mantenere un buon controllo della glicemia nel corso di tutta la gestazione, per minimizzare il rischio di complicanze per la madre e per il bambino. Fra i temi trattati come conciliare il diabete con il lavoro (relatrice Giulia Mengolini, giornalista Sky Italia), l’importanza del sonno in gravidanza (Antonio Del Casale, professore di psichiatria alla Sapienza di Roma), il neonato da madre diabetica (Martina Fornaro del reparto pediatria e neonatologia dell’ospedale di Macerata), l’alimentazione in gravidanza (Francesca Borroni del reparto diabetologia dell’ospedale di Macerata).

Venerdì il convegno si aprirà con i saluti del governatore e dell’assessore alla sanità della Regione, Francesco Acquaroli e Filippo Saltamartini, oltre al direttore generale dell’Ast Macerata, Marco Ricci, al direttore sanitario, Daniela Corsi, al presidente dell’Ordine dei medici di Macerata Romano Mari.