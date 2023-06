"Diabetologia diventi strutturale Serve un team adeguato al servizio"

Partecipata l’assemblea ordinaria dell’Associazione tutela diabetici (Atd) di Camerino, che si è svolta nella sala consiliare del Comune. L’Atd, presieduta da Ermanno Pieroni, conta 308 soci. Sono intervenuti il sindaco Roberto Lucarelli, la vicesindaco Antonella Nalli e il vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, che hanno dimostrato disponibilità ad accogliere e farsi da portavoce delle istanze dell’associazione. Pasqui, anche in qualità di membro della quarta commissione sanità, ha illustrato per sommi capi i punti fondamentali sulla diabetologia scritti nel nuovo Piano sociosanitario della Regione, in via di approvazione definitiva. E ha ringraziato Pieroni (presidente Atd Camerino e vicepresidente della Federazione regionale delle associazioni Atdm) e Francesco Ceresani (componente dei direttivi nonché consiglieretesoriere dell’Associazione Italiana Diabetici Fand), per il ruolo svolto nella stesura del piano stesso sul fronte diabetologia; entrambi fanno parte di un apposito tavolo tecnico organizzato dall’assessore Filippo Saltamartini. Pieroni ha elencato le novità: "Rafforzamento del ruolo del dipartimento di diabetologia con trasformazione in "dipartimento strutturale", per garantire risorse per il buon andamento della cura del diabete sul territorio. L’esigenza di rendere conformi alla normativa tutti i centri antidiabetici con un team adeguato (medici diabetologi, infermieri, dietista, podologo e psicologo). E ancora, effettuare lo stick glicemico a tutti i minori di 18 anni negli accessi al pronto soccorso per prevenire danni in caso di esordio". Dal 1997 l’Atd ha un "legale simbiotico" con il centro di diabetologia di Camerino, ai tempi diretto dalla dottoressa Maria Giulia Cartechini e oggi dalla dottoressa Natalia Busciantella Ricci. Tante le iniziative di sensibilizzazione e prevenzione svolte in questi anni su tutto il territorio dell’Alto Maceratese (Matelica, San Severino, Castelraimondo, Visso, Serravalle di Chienti, Fiastra e Sefro).