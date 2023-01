Diabetologia si fa bella con i nuovi macchinari

di Antonio Tubaldi

Un calorimetro che calcola il fabbisogno calorico a riposo, un apparecchio per la prevenzione del piede diabetico, macchine fotografiche per il monitoraggio dell’evoluzione della patologia: sono i più importanti tra i dispositivi donati ieri mattina dall’Associazione diabetici Recanati-Loreto alla Diabetologia dell’Ast di Macerata diretta dal dottor Gabriele Brandoni. Alla cerimonia, che si è tenuta all’ospedale di Comunità di Recanati, erano presenti, oltre al sindaco Antonio Bravi e a Brandoni, insieme a tutto il suo staff, anche l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, il commissario straordinario dell’Ast di Macerata Antonio Draisci, Daniela Corsi ex direttore generale dell’Area Vasta 3, il presidente dell’associazione Sauro Galassi e a titolo personale la dottoressa Nadia Storti, neo commissario della Ast di Ancona. "La nostra regione è in prima linea nella lotta al diabete e Macerata è stata virtuosa nell’attivare un percorso integrato che segue il paziente in tutte le sfaccettature della malattia – ha detto Saltamartini –. Con la riforma sanitaria abbiamo cercato di valorizzare gli ospedali di comunità, come quello di Recanati, per quei pazienti che non possono essere curati a casa e che, quindi, rappresentano il classico target di queste strutture così da evitare di affollare i centri ospedalieri principali". Quella di Macerata attualmente è la diabetologia con il maggior numero di pazienti nelle Marche, comprendendo Macerata, Recanati, Tolentino, San Severino e Loreto. Ha in cura 6.600 persone a Macerata, mille a Recanati, 700 a San Severino e 400 a Loreto. "La tecnologia che ci è stata donata oggi – ha sottolineato Draisci – è una grande opportunità che ci consentirà di fare diagnosi più accurate e di studiare la cura più giusta". Il presidente Galassi ha ricordato quanto purtroppo sia diffuso il diabete e come il Covid abbia naturalmente rallentato un po’ la loro attività: "Però abbiamo continuato a lavorare sotto traccia e per fortuna abbiamo trovato anche porte aperte come quelle della Banca di Macerata". A ricordare come e quando è nata la diabetologia a Recanati è lo stesso Brandoni: "Siamo partiti nel 2017 da un’idea della Storti e oggi siamo una realtà molto importante nel territorio con uno staff eccezionale. Ora tutte le stanze sono occupate finalmente e i numeri ci danno ragione: non è un traguardo perché dobbiamo continuare ad andare avanti in questa direzione". Ha espresso soddisfazione per l’importante donazione anche il sindaco Bravi che ha avuto parole di elogio per Brandoni e la sua equipe "attenta, umana, competente e responsabile".