Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente bimbo mortoQuando finisce cantiere tramPupi AvatiIl dono del profOlio MarcheRistoranti Gambero Rosso
Acquista il giornale
CronacaDiagnosi e cura del tumore polmonare
24 ott 2025
SEBASTIANO VEROLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Diagnosi e cura del tumore polmonare

Diagnosi e cura del tumore polmonare

"Nuove prospettive di diagnosi e cura del tumore polmonare e pleurico". Questo il tema al centro del convegno in programma...

"Nuove prospettive di diagnosi e cura del tumore polmonare e pleurico". Questo il tema al centro del convegno in programma...

"Nuove prospettive di diagnosi e cura del tumore polmonare e pleurico". Questo il tema al centro del convegno in programma...

Nuove prospettive di diagnosi e cura del tumore polmonare e pleurico. Questo il tema al centro del convegno in programma oggi e domani nell’Auditorium ex Banca Marche dell’Università di Macerata. L’iniziativa è stata organizzata da Francesca Marchesani (nella foto), direttrice dell’Unità operativa complessa di Pneumologia dell’ospedale di Macerata, che ha inteso porre ancora una volta l’attenzione sul carcinoma polmonare, una delle principali cause di morte per neoplasia a livello mondiale. Negli ultimi anni, tuttavia, la gestione della malattia ha registrato importanti progressi grazie all’introduzione di screening mirati, all’integrazione multidisciplinare e all’introduzione di terapie target e immunoterapie. L’incontro si propone di fornire un aggiornamento con diversi interventi. La prima giornata si concentra sugli stadi iniziali e localmente avanzati del tumore, trattando argomenti come la diagnosi precoce, la gestione dei noduli polmonari e le opzioni terapeutiche, inclusi il trattamento chirurgico, chemioterapico e radioterapico. La seconda esplora il carcinoma polmonare non a piccole cellule in fase avanzata, il microcitoma polmonare e il mesotelioma, con tanti altri argomenti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TumoreUniversità