Nuove prospettive di diagnosi e cura del tumore polmonare e pleurico. Questo il tema al centro del convegno in programma oggi e domani nell’Auditorium ex Banca Marche dell’Università di Macerata. L’iniziativa è stata organizzata da Francesca Marchesani (nella foto), direttrice dell’Unità operativa complessa di Pneumologia dell’ospedale di Macerata, che ha inteso porre ancora una volta l’attenzione sul carcinoma polmonare, una delle principali cause di morte per neoplasia a livello mondiale. Negli ultimi anni, tuttavia, la gestione della malattia ha registrato importanti progressi grazie all’introduzione di screening mirati, all’integrazione multidisciplinare e all’introduzione di terapie target e immunoterapie. L’incontro si propone di fornire un aggiornamento con diversi interventi. La prima giornata si concentra sugli stadi iniziali e localmente avanzati del tumore, trattando argomenti come la diagnosi precoce, la gestione dei noduli polmonari e le opzioni terapeutiche, inclusi il trattamento chirurgico, chemioterapico e radioterapico. La seconda esplora il carcinoma polmonare non a piccole cellule in fase avanzata, il microcitoma polmonare e il mesotelioma, con tanti altri argomenti.