"Diagnosi superficiale, il tumore all’occhio poteva essere scoperto prima: esposto inviato in Procura"

"Quell’oculista venga sospeso, ha dimostrato lacune in Neurologia. Ripassi la materia". Parole di Raffaele Ansovini, marito della settempedana Rita De Marco che nei giorni scorsi è stata sottoposta ad un intervento chirurgico all’ospedale di Ancona, per l’asportazione di un meningioma benigno. Due anni fa la donna inizia riscontrare problemi alla vista, che negli ultimi sei mesi diventano sempre più evidenti e marcati. Si rivolge ad un oculista con studio privato a Macerata, il quale riscontra la presenza di un glaucoma atipico: "Mia moglie Rita non vedeva bene da un po’ - afferma Ansovini - e presentava anche altri disturbi. La prima diagnosi dell’oculista di Macerata è di glaucoma che significa, in buona sostanza, che aveva la pressione alta dell’occhio. Un problema che si cura con la somministrazione di gocce. Ma nonostante questa cura mia moglie continuava a peggiorare e così ho chiesto ulteriori esami. Le hanno fatto una risonanza magnetica ed è emersa la presenza di un tumore benigno, un meningioma, che premeva sul nervo ottico". Secondo Ansovini l’oculista avrebbe dimostrato superficialità: "Io credo che ogni medico debba avere delle conoscenze di base. Pensate che grazie a ricerche che io ho fatto in autonomia, abbiamo scoperto che mia moglie stava prendendo un farmaco che in realtà era molto dannoso per la sua malattia. Se la diagnosi corretta fosse stata fatta in primavera è possibile che mia moglie non avrebbe sviluppato, ora, una sindrome frontale. Questo intervento andava fatto subito, non mesi dopo in urgenza". La coppia ha segnalato il caso all’Ordine dei Medici, chiedendo un periodo di sospensione per l’oculista e denunciato il fatto anche alla Procura.

g. g.