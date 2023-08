"Dialettando per vicoli", mini-trekking culturale

Un mini-trekking culturale con animazione teatrale e degustazione per le vie di San Severino. E’ la proposta che arriva dal gruppo teatrale L’Alternativa, che ha programmato per sabato l’iniziativa "Dialettando per vicoli" in edizione turistica. L’itinerario è un percorso ad anello con partenza e ritorno in piazza del Popolo attraverso alcuni punti storici e panoramici della città, come la chiesa di San Rocco e la zona di Castello al Monte. Il ritrovo è fissato per le 17.15 davanti alla Pro Loco. È obbligatoria la prenotazione; gli organizzatori consigliano abbigliamento e scarpe sportivi. "Dialettando per vicoli" è patrocinato dal Comune e promosso con il sostegno della Regione. La compagnia L’Alternativa è nata nel 1991 per desiderio di alcuni amici accumunati dall’amore per il teatro dialettale; il gruppo vede la partecipazione di componenti di varie età, dai più esperti fino ai più giovani.