"Dialetti marchigiani a confronto". Cinque spettacoli in cartellone

Arriva "Dialetti marchigiani a confronto", rassegna dedicata al teatro dialettale con il patrocinio dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, Fita Marche, Comuni di Caldarola e di Monte San Giusto. Cinque gli appuntamenti in cartellone: si parte sabato alle 21.15 con "Fluido marchigiano" della compagnia teatrale Filodrammatica sangiustese di Monte San Giusto, in scena al teatro comunale di Caldarola; il 15 marzo alle 21.15, al teatro comunale di Monte San Martino, "La fijastra cittadina" della compagnia Dieci donne mamme matte di Camerino. Stesso orario e luogo il 29 marzo con "Achille Ciabotto lu medico condotto" della Filarmonica drammatica Cfd di Caldarelli di Macerata; domenica 6 aprile alle 17.15 "Scene de strada de famija e de candina" della compagnia Vrago de matti, sezione dialettale Torre che ride, di Civitanova; si chiude il 13 aprile alle 17.15 con "L’importante è la salute" della compagnia teatrale di Avenale di Cingoli. Prevista la premiazione finale; ingresso 8 euro, abbonamento 32 euro. Info e prenotazioni: Whatsapp 333.8642870. "È stato fatto uno splendido lavoro, anche grazie al rapporto prezioso con l’Unione montana – spiega Mauro Pierfederici, presidente regionale della Fita Marche –. Il teatro è comunità e frequentare quelli piccoli è forse ancora più importante che frequentare i grandi". "Questo format funziona ormai da anni, e porta nei comuni dinamismo e cultura – aggiunge Enrico Borsini, consigliere regionale Fita Marche –. Chi scrive commedie nuove ogni anno dà la possibilità al dialetto di evolversi e mostrarsi come lingua viva, vivace e diretta". Annamaria Scoppa, presidente Fita per la provincia di Macerata, afferma: "È una bellissima opportunità per animare i comuni dell’entroterra e regalare momenti di spensieratezza ai cittadini". Il dialetto al centro, quindi, come "lingua capace di raccontare i nostri avi e le nostre tradizioni", riprendendo le parole del presidente dell’Unione montana, Giampiero Feliciotti. "Aprire i teatri nei piccoli centri è impegnativo – conclude Matteo Pompei, sindaco di Monte San Martino –, ma non c’è cosa più bella di vedere un centro vivo".